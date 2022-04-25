ППО знищила російський літак Су-34 на Харківщині
Понеділок, 25 квітня 2022, 13:46
Протиповітряна оборона збила російський винищувач Су-34 на Харківщині.
Джерело: Повітряне командування "Схід"
Дослівно: "За попередніми даними протиповітряна оборона Повітряних сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34".
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Деталі: У Telegram з'явилося також відео ймовірного влучання в ціль.
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