Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО знищила російський літак Су-34 на Харківщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 13:46
ППО знищила російський літак Су-34 на Харківщині
фото з Facebook ПК "Схід"

Протиповітряна оборона збила російський винищувач Су-34 на Харківщині.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "За попередніми даними протиповітряна оборона Повітряних сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34".

Реклама:

Деталі: У Telegram з'явилося також відео ймовірного влучання в ціль.

Читайте також: Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною

ВІДЕО ДНЯ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
"Пи**ы получили, что не передать": окупант, що вижив у Чорнобаївці, потрапив у нове пекло - СБУ
Ракетні удари по Вінниччині: 5 загиблих, багато поранених
По здолбунівській залізниці прилетіло три ракети: пошкоджені будинки
Росія зосередила у Бєлгородській області додаткові підрозділи військ – МОУ
Останні новини
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
Усі новини...
Реклама: