ПВО уничтожила российский самолет Су-34 в Харьковской области

Противовоздушная оборона Укарины сбила российский истребитель Су-34 в Харьковской области.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "По предварительным данным противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34".

Детали: В Telegram появилось также видео возможного попадания в цель.

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