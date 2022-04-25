ПВО уничтожила российский самолет Су-34 в Харьковской области
Понедельник, 25 апреля 2022, 13:46
Противовоздушная оборона Укарины сбила российский истребитель Су-34 в Харьковской области.
Источник: Воздушное командование "Схід"
Дословно: "По предварительным данным противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34".
Детали: В Telegram появилось также видео возможного попадания в цель.
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