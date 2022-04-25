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ПВО уничтожила российский самолет Су-34 в Харьковской области

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 13:46
ПВО уничтожила российский самолет Су-34 в Харьковской области
фото из Facebook ВК "Схід"

Противовоздушная оборона Укарины сбила российский истребитель Су-34 в Харьковской области.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "По предварительным данным противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34".

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Детали: В Telegram появилось также видео возможного попадания в цель.

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