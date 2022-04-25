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У Києві демонтують скульптуру під Аркою дружби народів

Олена РощінаПонеділок, 25 квітня 2022, 14:40
Арка дружби народів, фото з Facebook Віталія Клича

У центрі Києва до кінця квітня демонтують бронзову скульптуру двох робітників під Аркою дружби народів, а згодом розберуть і гранітну багатофігурну композицію.

Джерело: київський міський голова Віталій Кличко

Пряма мова: "Друзі! Цього тижня демонтуємо бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 "на ознаменування возз'єднання України з Росією". 

Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" будуть прибрані з центру Києва.

Другу скульптурну композицію – з червоного граніту – закриємо опоряджувальними матеріалами і теж згодом розберемо. Оскільки там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій.

Арку ж з титанових листів перейменуємо – старі символи набувають нового значення! І підсвітимо її кольорами українського прапору".

 
 

Довідка: Арка дружби народів – скульптурна композиція в Києві на території Хрещатого парку, встановлена у рамках святкування 1500-річчя Києва і 60-ї річниці створення СРСР..

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Композиція з'явилася 3 листопада 1981 року, під час підготовки до святкування 1500-річчя Києва, на місці Літньої естради. Створювали монумент до ювілею утворення СРСР, проголошеного 30 грудня 1922 року, але урочисто відкрили напередодні 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року. 

У народі арка також носила назву "Ярмо". 

Під 35-метровою аркою розташований монумент дружби народів, присвячений "об'єднанню України з Росією": два робітники – українець і росіянин – тримають орден "Дружби народів" зі стрічкою.

Трохи далі – багатофігурна група, створена за мотивами Переяславської ради 1654 року: у центрі гетьман Богдан Хмельницький і московський посол, боярин Василь Бутурлін.

Теми: КивадерусифікаціяісторіяВіталій Кличко
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