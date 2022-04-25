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В Киеве демонтируют скульптуру под Аркой дружбы народов

Елена РощинаПонедельник, 25 апреля 2022, 14:40
В Киеве демонтируют скульптуру под Аркой дружбы народов

В центре Киева до конца апреля демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих под Аркой дружбы народов, а затем разберут и гранитную многофигурную композицию.

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко

Прямая речь: "Друзья! На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с Россией".

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Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева.

Вторую скульптурную композицию – из красного гранита – закроем отделочными материалами и тоже впоследствии разберем. Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций.

Арку же из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветом украинского флага".

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Справка: Арка дружбы народов – скульптурная композиция в Киеве на территории Крещатого парка, установленная в рамках празднования 1500-летия Киева и 60-летия создания СССР.

Композиция появилась 3 ноября 1981 года, во время подготовки к празднованию 1500-летия Киева, на месте Летней эстрады. Создавали монумент к юбилею образования СССР, провозглашенного 30 декабря 1922 года, но торжественно открыли в канун 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года.

В народе арка также носила название "Ярмо".

Под 35-метровой аркой расположен монумент дружбы народов, посвященный "объединению Украины с Россией": два рабочих – украинец и россиянин – держат орден "Дружбы народов" с лентой.

Чуть дальше – многофигурная группа, созданная по мотивам Переяславского совета 1654 года: в центре гетман Богдан Хмельницкий и московский посол, боярин Василий Бутурлин.

Темы: КиевдерусификацияисторияВиталий Кличко
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