В МЗС РФ заявили, що не бачать ризиків ескалації конфлікту у Придністров’ї

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що "не бачать" ризиків ескалації у Придністров’ї та прагнуть мирного вирішення питання.

Як повідомляє Newsmaker, про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрєй Руденко, пише "Європейська правда".

"Ми не бачимо ніяких ризиків. Наша позиція залишається незмінною: ми виступаємо за мирне врегулювання придністровської проблеми, з повагою до територіальної цілісності Молдови та особливого статусу цього регіону у її складі", - заявив заступник.

Минулого тижня Молдова два дні поспіль викликала російського посла через обурення у зв’язку з заявами російських посадовців.

Зокрема, 22 квітня заступник командувача Центрального військового округу РФ сказав, що Росія прагне отримати контроль над півднем України, який дасть ЗС Росії ще один вихід до Придністров'я, де "відзначаються факти утисків російськомовного населення".

Перед тим посла викликали після побажань президентці Молдови Маї Санду від МЗС РФ "опинитись на звалищі історії".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає можливим напад Росії на Молдову, але не навів доказів на підкріплення цього твердження.

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Як відомо, у Придністров’ї – окупованій частині Молдови – розміщуються військові підрозділи РФ, які від 2014 року не мають стабільного сполучення з Росією та не мають постачання.

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