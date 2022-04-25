Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД РФ заявили, что не видят рисков эскалации конфликта в Приднестровье

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 15:24

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что "не видят" рисков эскалации в Приднестровье и стремятся к мирному решению вопроса.

Как сообщает Newsmaker, об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет "Европейская правда".

"Мы не видим никаких рисков. Наша позиция остается неизменной: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы, с уважением к территориальной целостности Молдовы и особому статусу этого региона в ее составе", - заявил зам.

Реклама:

На прошлой неделе Молдова два дня подряд вызвала российского посла из-за возмущения в связи с заявлениями российских чиновников.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что "не видят" рисков эскалации в Приднестровье и стремятся к мирному решению вопроса.

Как сообщает Newsmaker, об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет "Европейская правда".

ВИДЕО ДНЯ

"Мы не видим никаких рисков. Наша позиция остается неизменной: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы, с уважением к территориальной целостности Молдовы и особому статусу этого региона в ее составе", - заявил зам.

На прошлой неделе Молдова два дня подряд вызвала российского посла из-за возмущения в связи с заявлениями российских чиновников.

Темы: МИДРосcияПриднестровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
МИД
Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: