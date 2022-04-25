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В МИД РФ заявили, что не видят рисков эскалации конфликта в Приднестровье

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 15:24

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что "не видят" рисков эскалации в Приднестровье и стремятся к мирному решению вопроса.

Как сообщает Newsmaker, об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет "Европейская правда".

"Мы не видим никаких рисков. Наша позиция остается неизменной: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы, с уважением к территориальной целостности Молдовы и особому статусу этого региона в ее составе", - заявил зам.

На прошлой неделе Молдова два дня подряд вызвала российского посла из-за возмущения в связи с заявлениями российских чиновников.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что "не видят" рисков эскалации в Приднестровье и стремятся к мирному решению вопроса.

Как сообщает Newsmaker, об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет "Европейская правда".

"Мы не видим никаких рисков. Наша позиция остается неизменной: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы, с уважением к территориальной целостности Молдовы и особому статусу этого региона в ее составе", - заявил зам.

ВИДЕО ДНЯ

На прошлой неделе Молдова два дня подряд вызвала российского посла из-за возмущения в связи с заявлениями российских чиновников.

Темы: МИДРосcияПриднестровье
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