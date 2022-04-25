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СБУ відповіла пропаганді РФ: Не маємо планів убивати Соловйова, сам захлинеться

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 16:55

Служба безпеки України запевняє росіян, що наполегливо працює над посиленням безпеки рідної держави і "відволікатися" на російських пропагандистів не має ні часу ні бажання.

Джерело: СБУ

Деталі: Українська спецслужба повідомляє, що з цікавістю ознайомилася із черговим "креативом" ФСБ РФ, яка "героїчно затримала неонацистів", що нібито планували вбивство "громадського діяча" Володимира Соловйова на замовлення СБУ і в зв’язку з цим хоче повідомити наступне:

Дослівно: "Перше. СБ України системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру всерйоз коментувати нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії.

Друге. В.Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом - російським аналогом Геббельса - котрий обов‘язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України.

Третє. СБУ не має жодних планів щодо вбивства В.Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності".

Теми: СБУпропагандаРосія
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