Путін і ФСБ десь знайшли "неонацистів, які готували вбивство" пропагандиста Соловйова

Президент РФ Володимир Путін, а потім і ФСБ РФ заявили про затримання "неонацистів, які готували вбивство" відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Джерело: РИА "Новости"

Дослівно спецслужба РФ: "ФСБ спільно з СК затримано групу членів забороненої в Росії неонацистської терористичної організації "National Socialism/White Power"* ("Націонал-соціалізм/Біла сила, влада"*) — громадян Росії, які планували за завданням Служби безпеки України вбивство громадського діяча, відомого журналіста Володимира Соловйова".

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Деталі: За твердженням російських силовиків, під час обшуків у затриманих "вилучили саморобну вибухівку, вісім "коктейлів Молотова", шість пістолетів Макарова, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, понад тисячу патронів різного калібру, наркотики групи, націоналістичну літературу та атрибутику".

"Члени злочинної групи дають свідчення про підготовку вбивства Соловйова, після якого вони планували втекти за кордон", - заявили у ФСБ.

Повідомляється, що головне слідче управління СК РФ порушило кримінальну справу.

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Про "запобігання замаху на відомого російського журналіста" заявив і Путін на розширеній колегії Генеральної прокуратури РФ.

При цьому він заявив, що "напад готувався за вказівкою з Києва".

Оновлено: Служба безпеки України запевнила росіян, що наполегливо працює над посиленням безпеки рідної держави і "відволікатися" на російських пропагандистів не має ні часу ні бажання.

Дослівно: "СБУ не має жодних планів щодо вбивства В.Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності".