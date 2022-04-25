СБУ ответила пропаганде РФ: Нет планов убивать Соловьева, сам захлебнется

Служба безопасности Украины уверяет россиян, что упорно работает над усилением безопасности родного государства и "отвлекаться" на российских пропагандистов не имеет ни времени ни желания.

Источник: СБУ

Детали: Украинская спецслужба сообщает, что с интересом ознакомилась с очередным "креативом" ФСБ РФ, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ и в связи с этим желает сообщить следующее:

Дословно: "Первое. СБ Украины системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории.

Второе. В.Соловьев не является общественным деятелем, а обычным пропагандистом - российским аналогом Геббельса - который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины.

Третье. У СБУ нет никаких планов по убийству В.Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности".