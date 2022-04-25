Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Єврокомісії очікують шостого пакета санкцій проти Росії цього тижня

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 18:29

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова очікує, що шостий пакет санкцій проти Росії буде запроваджений вже цього тижня.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"На цьому тижні я чекаю анонсу шостого пакету. Це залежить від досягнення найкращого можливого результату переговорів з країнами-членами. Найкращий результат для Комісії – це найсуворіші санкції. Проте нам немає сенсу пропонувати те, що не отримає підтримки", – сказала Юрова.

Вона підтвердила, що найбільш значущими є дискусії щодо заборони імпорту російської нафти. Польща та країни Балтії пропагують повне енергетичне ембарго, тоді як кілька інших країн виступають проти такого кроку з економічних причин, зокрема Німеччина, Угорщина та Австрія.

Італія, яка раніше виступала проти негайного припинення поставок російського газу, тепер вимагає обмеження ціни на газ, що, на думку Риму, позбавить Москву деяких її ресурсів.

Крім ембарго на імпорт енергоносіїв, країни ЄС зараз обговорюють санкції проти Сбербанку, найбільшого банку Росії. Як зазначила Юрова, санкції щодо банківського сектору, швидше за все, будуть прийняті, оскільки є ознаки консенсусу між країнами ЄС.

ЄС уже запровадив п'ять раундів санкцій проти Росії, включаючи ембарго на імпорт російського вугілля та заборону на роботу російських і білоруських операторів вантажних доріг в ЄС.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: санкціїРосіяЄС
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: На Херсонщині ЗСУ знищили 70 окупантів і склад з боєприпасами

Британія на рік раніше скасувала всі мита на експорт з України

В уряді Грузії закликали Україну забути про образи

Лавров натякнув, що війна закінчиться підписанням договору, але є умова

Ілон Маск купує Twitter за 44 мільярди доларів

відеоВ Ірпені мародери кинули гранату в мешканок, одна в критичному стані

Усі новини...
санкції
Естонія на 5 років заборонила в’їзд Кіркорову
У ЄС немає згоди щодо російського енергетичного ембарго – Боррель
У Білому домі анонсували нові кроки з підтримки України
Останні новини
08:40
Кількість загиблих від рук росіян українських дітей зросла до 217
08:12
Луганщина: За добу було 17 обстрілів з боку росіян
08:06
Росія може напасти на Запоріжжя з півдня, ЗСУ готуються – розвідка Британії
07:51
Держдеп США підтримав продаж боєприпасів для України 
07:51
Білий дім не виключає санкцій проти Кабаєвої
07:22
Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю – ОВА
07:00
Зведення Генштабу: На Херсонщині ЗСУ знищили 70 окупантів і склад з боєприпасами
06:20
Донецька область: Є ймовірність російської провокації на Карлівському водосховищі — РНБО
05:53
оновленоУ Росії заявляють, що Україна обстріляла два села в Бєлгородській області
05:30
Партія Макрона може виграти й парламентські вибори – опитування
Усі новини...