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В Еврокомиссии ожидают шестого пакета санкций против России на этой неделе

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 18:29

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова ожидает, что шестой пакет санкций против России будет введен уже на этой неделе.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"На этой неделе я жду анонса шестого пакета. Это зависит от достижения наилучшего возможного результата переговоров со странами-членами. Лучший результат для Комиссии – это самые строгие санкции. Однако нам нет смысла предлагать то, что не получит поддержки", – сказала Юрова.

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Она подтвердила, что наиболее значимы дискуссии о запрете импорта российской нефти. Польша и страны Балтии пропагандируют полное энергетическое эмбарго, в то время как несколько других стран выступают против такого шага по экономическим причинам, в частности, Германия, Венгрия и Австрия.

Италия, ранее выступавшая против немедленного прекращения поставок российского газа, теперь требует ограничения цены на газ, что, по мнению Рима, лишит Москву некоторых ее ресурсов.

Помимо эмбарго на импорт энергоносителей страны ЕС сейчас обсуждают санкции против Сбербанка, крупнейшего банка России. Как отметила Юрова, санкции в отношении банковского сектора, скорее всего, будут приняты, поскольку есть признаки консенсуса между странами ЕС.

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ЕС уже внедрил пять раундов санкций против России, включая эмбарго на импорт российского угля и запрет на работу российских и белорусских операторов грузовых дорог в ЕС.

Темы: санкцииРосcияЕС
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