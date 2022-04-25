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Росіяни намагалися обстріляти Одещину ракетами, спрацювала ППО

Світлана КізіловаПонеділок, 25 квітня 2022, 19:40
Росіяни намагалися обстріляти Одещину ракетами, спрацювала ППО
Максим Марченко, фото Одеської ОВА

25 квітня РФ хотіла нанести чергові ракетні удари по півдню України, проте з двох випущених вранці ракет одна не долетіла до цілі, іншу у повітрі знешкодили підрозділи ППО.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram

Деталі: Росіяни атакували з території тимчасово окупованого Криму.

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Пряма мова: "Сьогодні (у понеділок - УП) вранці зі сторони окупованого Криму противник намагався нанести удар з берегового комплексу "Бастіон" по Одеській області.

Одна ракета впала у воду, друга була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок обстрілу росіянами Одеси, що стався 23 квітня, було поранено 18 людей, 8 лікуються амбулаторно. Вісім одеситів загинули. Зокрема, загинули журналістка Валерія Глодан, її мама та 3-місячна донька.

Теми: Одеська областьОдесавійнаКрим
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