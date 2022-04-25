Россияне пытались обстрелять Одесчину ракетами, сработала ПВО

25 апреля РФ хотела нанести очередные ракетные удары по югу Украины, однако из двух выпущенных утром ракет одна не долетела до цели, а другую в воздухе обезвредили подразделения ПВО.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram

Детали: Россияне атаковали с территории временно оккупированного Крыма.

Прямая речь: "Сегодня (в понедельник – УП) утром со стороны оккупированного Крыма противник пытался нанести удар с берегового комплекса "Бастион" по Одесской области.

Одна ракета упала в воду, вторая была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны".

Напомним:

В результате обстрела россиянами Одессы, который произошел 23 апреля, ранения получили 18 человек, восемь лечатся амбулаторно. Восемь одесситов погибли. В частности, погибли журналистка Валерия Глодан, ее мама и 3-месячная дочь.