Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне пытались обстрелять Одесчину ракетами, сработала ПВО

Светлана КизиловаПонедельник, 25 апреля 2022, 19:40
Россияне пытались обстрелять Одесчину ракетами, сработала ПВО
Максим Марченко, фото Одесской ОВА

25 апреля РФ хотела нанести очередные ракетные удары по югу Украины, однако из двух выпущенных утром ракет одна не долетела до цели, а другую в воздухе обезвредили подразделения ПВО.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram

Детали: Россияне атаковали с территории временно оккупированного Крыма.

Реклама:

Прямая речь: "Сегодня (в понедельник – УП) утром со стороны оккупированного Крыма противник пытался нанести удар с берегового комплекса "Бастион" по Одесской области.

Одна ракета упала в воду, вторая была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

В результате обстрела россиянами Одессы, который произошел 23 апреля, ранения получили 18 человек, восемь лечатся амбулаторно. Восемь одесситов погибли. В частности, погибли журналистка Валерия Глодан, ее мама и 3-месячная дочь.

Темы: Одесская областьОдессавойнаКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Одесская область
Взятку за установку солнечной батареи на крыше колонии требовали с иностранца в Одесской области
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: