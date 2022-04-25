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Російські окупанти зайняли будівлю міськради Херсону, мерія призупинила роботу

Севгіль Мусаєва, Світлана КізіловаПонеділок, 25 квітня 2022, 20:33
Російські окупанти зайняли будівлю міськради Херсону, мерія призупинила роботу
Херсонська міська рада, фото "Мост"

Військові РФ захопили будівлю Херсонської міської ради й почали там хазяйнувати.

Джерело: міський голова Херсона Ігор Колихаєв та працівники міськради у коментарях УП

Деталі: Ввечері 25 квітня російськими військовими була захоплена Херсонська міська рада. Із будівлі знято прапор України.

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Військові РФ відібрали в охорони ключі від будівлі й намагалися дізнатися, о котрій годині зазвичай починається робочий день.

Меру та співробітникам міськради дали можливість поїхати додому.

З вівторка, 26 квітня, міськрада не працюватиме, оскільки всі приміщення тимчасово контролюються російськими загарбниками.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Партизанський рух. Як південь України два місяці живе в окупації РФ

Нагадаємо:

Розвідка Великої Британії заявляє, що Росія має на меті організувати псевдореферендум у Херсоні, який є ключовим для загарбників, щоб виправдати свою окупацію.

Теми: ХерсонокупаціявійнаРосія
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