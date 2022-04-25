Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські окупанти зайняли будівлю міськради Херсону, мерія призупинила роботу

Севгіль Мусаєва, Світлана КізіловаПонеділок, 25 квітня 2022, 20:33
Херсонська міська рада, фото "Мост"

Військові РФ захопили будівлю Херсонської міської ради й почали там хазяйнувати.

Джерело: міський голова Херсона Ігор Колихаєв та працівники міськради у коментарях УП

Деталі: Ввечері 25 квітня російськими військовими була захоплена Херсонська міська рада. Із будівлі знято прапор України.

Військові РФ відібрали в охорони ключі від будівлі й намагалися дізнатися, о котрій годині зазвичай починається робочий день.

Меру та співробітникам міськради дали можливість поїхати додому.

З вівторка, 26 квітня, міськрада не працюватиме, оскільки всі приміщення тимчасово контролюються російськими загарбниками.

Знати більше: Партизанський рух. Як південь України два місяці живе в окупації РФ

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Розвідка Великої Британії заявляє, що Росія має на меті організувати псевдореферендум у Херсоні, який є ключовим для загарбників, щоб виправдати свою окупацію.

Теми: ХерсонокупаціявійнаРосія
Головне сьогодні

фотоУряд Німеччини планує дозволити поставку Україні зенітних САУ Gepard - Spiegel

фотоУ Придністров'ї нові вибухи: зруйновані антени, які транслювали радіо РФ – "МВС ПМР"

Зведення Генштабу: На Херсонщині ЗСУ знищили 70 окупантів і склад з боєприпасами

Британія на рік раніше скасувала всі мита на експорт з України

В уряді Грузії закликали Україну забути про образи

Лавров натякнув, що війна закінчиться підписанням договору, але є умова

Усі новини...
Херсон
Прем'єр Британії й генсек ООН обговорили ситуацію в Маріуполі й Херсоні
Херсон є ключовим для досягнення мети Росії – британська розвідка
Депутата Херсонської міськради з партії мера підозрюють у держзраді
Останні новини
12:11
У Придністров’ї заявили про вибухи у військовій частині
12:11
Окупанти в Маріуполі чоловіків морять голодом та змушують працювати – мерія
12:07
Кільцева електричка у Києві курсуватиме за оновленим графіком
12:07
аудіоСтріляють, ламають руки-ноги: СБУ публікує докази, як росіяни катують українців у полоні
11:50
фотоЇз Придністров'я після вибухів масово їдуть на підконтрольну Молдові територію
11:48
Санду скликала Раду безпеки через ситуацію в Придністров’ї
11:45
Готуємося до нападу чи облоги Миколаєва – мер
11:45
У невизнаному Придністров'ї запровадили "червоний рівень терористичної небезпеки"
11:34
Через ракетний удар в Одесі загинула вагітна жінка та її чоловік
11:24
Німецька Uniper допускає можливість платити за газ РФ, дотримуючись санкцій
Усі новини...