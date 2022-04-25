Российские оккупанты заняли здание горсовета Херсона, мэрия приостановила работу

Военные РФ захватили здание Херсонского городского совета и начали там "хозяйничать".

Источник: городской голова Херсона Игорь Колыхаев и работники горсовета в комментариях УП

Детали: Вечером 25 апреля российскими военными был захвачен Херсонский городской совет. Со здания снят флаг Украины.

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Военные РФ отобрали у охраны ключи от здания и пытались выяснить, в котором часу обычно начинается рабочий день.

Мэру и сотрудникам горсовета дали возможность уехать домой.

Со вторника, 26 апреля, горсовет не будет работать, поскольку все помещения временно контролируются российскими захватчиками.

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Напомним:

Разведка Великобритании заявляет, что Россия намерена организовать псевдореферендум в Херсоне, который является ключевым для захватчиков, чтобы оправдать свою оккупацию.