Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские оккупанты заняли здание горсовета Херсона, мэрия приостановила работу

Севгиль Мусаева, Светлана КизиловаПонедельник, 25 апреля 2022, 20:33
Российские оккупанты заняли здание горсовета Херсона, мэрия приостановила работу
Херсонский городской совет, фото "Мост"

Военные РФ захватили здание Херсонского городского совета и начали там "хозяйничать".

Источник: городской голова Херсона Игорь Колыхаев и работники горсовета в комментариях УП

Детали: Вечером 25 апреля российскими военными был захвачен Херсонский городской совет. Со здания снят флаг Украины.

Реклама:

Военные РФ отобрали у охраны ключи от здания и пытались выяснить, в котором часу обычно начинается рабочий день.

Мэру и сотрудникам горсовета дали возможность уехать домой.

Со вторника, 26 апреля, горсовет не будет работать, поскольку все помещения временно контролируются российскими захватчиками.

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: Партизанское движение. Как юг Украины два месяца живет в оккупации РФ

Напомним:

Разведка Великобритании заявляет, что Россия намерена организовать псевдореферендум в Херсоне, который является ключевым для захватчиков, чтобы оправдать свою оккупацию.

Темы: ХерсоноккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: