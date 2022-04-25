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Херсон є ключовим для досягнення мети Росії – британська розвідка

Ольга Глущенко Понеділок, 25 квітня 2022, 03:57
ХЕРСОН, МІСЬКРАДА, 24.03.2022, ФОТО ІГОРЯ КОЛИХАЄВА

Розвідка Великої Британії заявляє, що Росія має на меті організувати псевдореферендум у Херсоні, який є ключовим для загарбників, щоб виправдати свою окупацію.

Джерело: Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки

Дослівно: "Росія планує організувати "референдум" у місті Херсон, щоб виправдати свою окупацію.

Місто є ключовим для досягнення мети Росії – створити сухопутне сполучення з Кримом і домінувати на півдні України".

Передісторія:

  • 19 квітня українська розвідка повідомила, що російські окупанти готують псевдореферендуми в захоплених районах Херсонсько ї та Миколаївської областей про оголошення так званих "народних республік" та приєднання до Росії.
  • Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявляв, що має інформацію, що російські окупанти готують псевдореферендум в області на початок травня.
  • Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти на Херсонщині вирішили перенести дату так званого референдуму з початку травня на 27 квітня.

Теми: ХерсонвійнаВелика Британіярозвідка
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