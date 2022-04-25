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ФСБ вдалась до вибухів у Придністров'ї, щоб втягнути у війну з Україною – розвідка

Альона Мазуренко Понеділок, 25 квітня 2022, 21:44
ФСБ вдалась до вибухів у Придністров'ї, щоб втягнути у війну з Україною – розвідка
фото: ГУР

Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до "вибухів", які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити "ПМР" до бойових дій у війні проти України.  

Джерело: пресслужба головного управління розвідки 

Дослівно: "22 квітня секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій" "ПМР" Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. В ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування "захищеного пункту управління цивільної оборони міста.

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В разі відсутності такого пункту, ставилось питання про його термінове створення.

Тобто, ще за три дні до інциденту, керівники "ПМР" вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру".

Деталі: Українські розвідники зазначають, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв.

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За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити "ПМР" до бойових дій.

Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію.

За наявною інформацією, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території "ПМР".

 

Що було раніше: В столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) 25 квітня близько 17:45 прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" та філіалу російської "Федеральної служби безпеки" в ПМР.

В результаті інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч з приміщенням лежать предмети. Імовірно використані РПГ-22 та РПГ-27.

Нагадаємо:

  • 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної "ПМР".
  • Він заявив, що російська армія має завдання "встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною". Після цього окупанти мають пробити коридор до невизнаної "ПМР", де "відзначаються факти утисків російськомовного населення".

Теми: Придністров'яМолдоваФСБУкраїна
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