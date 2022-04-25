ФСБ вдалась до вибухів у Придністров'ї, щоб втягнути у війну з Україною – розвідка

Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до "вибухів", які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити "ПМР" до бойових дій у війні проти України.

Джерело: пресслужба головного управління розвідки

Дослівно: "22 квітня секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій" "ПМР" Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. В ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування "захищеного пункту управління цивільної оборони міста.

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В разі відсутності такого пункту, ставилось питання про його термінове створення.

Тобто, ще за три дні до інциденту, керівники "ПМР" вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру".

Деталі: Українські розвідники зазначають, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв.

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За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити "ПМР" до бойових дій.

Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію.

За наявною інформацією, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території "ПМР".

Що було раніше: В столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) 25 квітня близько 17:45 прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" та філіалу російської "Федеральної служби безпеки" в ПМР.

В результаті інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч з приміщенням лежать предмети. Імовірно використані РПГ-22 та РПГ-27.

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