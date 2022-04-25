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ФСБ устроила взрывы в Приднестровье, чтобы втянуть в войну с Украиной – разведка

Алена МазуренкоПонедельник, 25 апреля 2022, 21:44
ФСБ устроила взрывы в Приднестровье, чтобы втянуть в войну с Украиной – разведка
фото: ГУР

Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к "взрывам", организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь "ПМР" к боевым действиям.

Источник: прессслужба главного управления разведки

Дословно: "22 апреля секретарь "Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций" "ПМР" Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16.00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении "защищенного пункта управление гражданской обороны города.

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В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании.

То есть, еще за три дня до инцидента, руководители "ПМР" уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера".

Детали: Украинские разведчики отмечают, что этот случай – один из ряда провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений.

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По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь "ПМР" в боевые действия.

Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию.

 

По имеющейся информации, ФСБ продолжит серию провокационных терактов на территории ПМР.

Что было раньше: В столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) 25 апреля около 17:45 прогремела серия взрывов. Они прошли в помещении, где расположены офисы местного "Министерства государственной безопасности" и филиала российской "Федеральной службы безопасности" в ПМР.

В результате инцидента здание повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением лежат предметы. Предположительно использованы РПГ-22 и РПГ-27.

Напомним:

  • 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы относительно непризнанной "ПМР".
  • Он заявил, что у российской армии есть задача "установления полного контроля над Донбассом и южной Украиной". После этого оккупанты должны пробить коридор в непризнанную "ПМР", где "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".

Темы: ПриднестровьеМолдоваФСБУкраина
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