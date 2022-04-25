В Ірпені мародери кинули гранату в мешканок, одна в критичному стані
Понеділок, 25 квітня 2022, 21:49
В Ірпені двоє мародерів кинули гранату в жінок, які поскаржилися на них у поліцію, одна з постраждалих перебуває у критичному стані.
Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram
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Дослівно: "Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату.
Зараз за життя однієї з них борються наші лікарі. Стан, на жаль, критичний".
Деталі: Злочинців затримала поліція, проводяться слідчі дії.
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