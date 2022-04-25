В Ірпені мародери кинули гранату в мешканок, одна в критичному стані

В Ірпені двоє мародерів кинули гранату в жінок, які поскаржилися на них у поліцію, одна з постраждалих перебуває у критичному стані.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram

Реклама:

Дослівно: "Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату.

Зараз за життя однієї з них борються наші лікарі. Стан, на жаль, критичний".

Деталі: Злочинців затримала поліція, проводяться слідчі дії.