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В Ирпене мародеры бросили гранату в жительниц, одна в критическом состоянии

Катерина ТищенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 21:49
один из задержанных, скриншот видео Маркушина

В Ирпене два мародера бросили гранату в женщин, которые пожаловались на них в полицию, одна из пострадавших находится в критическом состоянии.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram

Дословно: "Никогда бы не мог и представить такого! Но только что наша терроборона задержала в Ирпене двух уродов (не могу назвать этих существ мужчинами), которые мародерили, а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату.

Сейчас за жизнь одной из них борются наши врачи. Состояние, к сожалению, критическое".

Детали: Преступников задержала полиция, проводятся следственные действия.

Темы: Ирпеньмародерствополиция
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