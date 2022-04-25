В Ирпене мародеры бросили гранату в жительниц, одна в критическом состоянии
Понедельник, 25 апреля 2022, 21:49
В Ирпене два мародера бросили гранату в женщин, которые пожаловались на них в полицию, одна из пострадавших находится в критическом состоянии.
Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram
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Дословно: "Никогда бы не мог и представить такого! Но только что наша терроборона задержала в Ирпене двух уродов (не могу назвать этих существ мужчинами), которые мародерили, а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату.
Сейчас за жизнь одной из них борются наши врачи. Состояние, к сожалению, критическое".
Детали: Преступников задержала полиция, проводятся следственные действия.
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