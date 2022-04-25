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Ядерна війна: Лавров заявив, що "ризик реальний"

Світлана КізіловаПонеділок, 25 квітня 2022, 23:23
Ядерна війна: Лавров заявив, що ризик реальний
Сергій Лавров, скрин

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 25 квітня заявив про реальність ризику ядерної війни.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Лавров дав інтерв'ю російському "Першому каналу". Головними темами були Україна, НАТО та США. Також російський високопосадовець зробив заяву про потенційну ядерну війну.

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За його словами, ризик ядерної війни реальний, і цю небезпеку "не можна недооцінювати".

Пряма мова Лаврова: "Коли справді ризики (застосування ядерної зброї - УП) дуже й дуже суттєві, дуже не хотілося б, щоб ці ризики штучно роздмухувалися, а охочих таких чимало. Небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати".

Знати більше: Тактична ядерна зброя - пояснюємо стратегію РФ та реакцію Заходу

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Нагадаємо:

США не виключають застосування Росією ядерної зброї, а тому доносять до президента РФ Владіміра Путіна сигнал про те, що цей крок матиме абсолютно катастрофічні наслідки для нього та Росії.

Теми: ядерна зброяЛавроввійнаРосія
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