Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ядерна війна: Лавров заявив, що "ризик реальний"

Світлана КізіловаПонеділок, 25 квітня 2022, 23:23
Сергій Лавров, скрин

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 25 квітня заявив про реальність ризику ядерної війни.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Лавров дав інтерв'ю російському "Першому каналу". Головними темами були Україна, НАТО та США. Також російський високопосадовець зробив заяву про потенційну ядерну війну.

За його словами, ризик ядерної війни реальний, і цю небезпеку "не можна недооцінювати".

Пряма мова Лаврова: "Коли справді ризики (застосування ядерної зброї - УП) дуже й дуже суттєві, дуже не хотілося б, щоб ці ризики штучно роздмухувалися, а охочих таких чимало. Небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати".

Знати більше: Тактична ядерна зброя - пояснюємо стратегію РФ та реакцію Заходу

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

США не виключають застосування Росією ядерної зброї, а тому доносять до президента РФ Владіміра Путіна сигнал про те, що цей крок матиме абсолютно катастрофічні наслідки для нього та Росії.

Теми: ядерна зброяЛавроввійнаРосія
Головне сьогодні

фотоМіськрада поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі": потрібна негайна евакуація 

У роковини Чорнобиля РФ запустила три ракети над трьома АЕС – Зеленський

Путін відмовився давати гарантії безпеки Україні без рішень щодо Криму та Донбасу

Кулеба: Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО

Путін заперечує бойові дії і наплів маячні про Маріуполь: "Ситуація складна, але проста"

відео, оновленоУ центрі Києва знесли радянський монумент "дружби народів"

Усі новини...
ядерна зброя
Трамп радить не боятися ядерних погроз Путіна
Економія у $200 мільйонів: сховище відпрацьованого ядерного палива готове до роботи
США не виключають застосування ядерної зброї Росією
Останні новини
02:57
США і союзники хочуть настільки "каструвати" РФ, щоб та більше не змогла напасти – CNN
02:36
Перед візитом в Україну генсек ООН зустрівся з президентом Польщі
02:04
В ОВА повідомили про кількість убитих цивільних на Донеччині за добу
01:30
Посольство США готується до повернення до Києва
01:23
Росія випустила по Україні вже понад 1300 ракет – Міноборони
01:01
У Придністров’ї працюють спецслужби РФ для дестабілізації ситуації – Зеленський
00:59
ОновленоПолтава: у місті прогриміли вибухи, "прильотів" не зафіксували
00:53
Запорізька область: росіяни намагаються закріпитися, мінують околиці заповідника
00:53
Рада може повернути мита на ввезені в Україну автівки
00:43
Бійці у Маріуполі почуваються зрадженими, країна не має кидати своїх героїв – захисниця міста
Усі новини...