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Ядерная война: Лавров заявил, что "риск реален"

Светлана КизиловаПонедельник, 25 апреля 2022, 23:23
Сергий Лавров, скрин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 апреля заявил о реальности риска ядерной войны.

Источник: РИА Новости

Детали: Лавров дал интервью российскому "Первому каналу". Главными темами были Украина, НАТО и США. Также российский высокопоставленный чиновник сделал заявление о потенциальной ядерной войне.

По его словам, риск ядерной войны реален, и эту опасность "нельзя недооценивать".

Прямая речь Лаврова: "Когда действительно риски (применения ядерного оружия - УП) весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать".

Знать больше: Тактическое ядерное оружие - объясняем стратегию РФ и реакцию Запада

Напомним:

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Темы: ядерное оружиеЛавроввойнаРосcия
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