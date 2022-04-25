Ядерная война: Лавров заявил, что "риск реален"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 апреля заявил о реальности риска ядерной войны.
Источник: РИА Новости
Детали: Лавров дал интервью российскому "Первому каналу". Главными темами были Украина, НАТО и США. Также российский высокопоставленный чиновник сделал заявление о потенциальной ядерной войне.
По его словам, риск ядерной войны реален, и эту опасность "нельзя недооценивать".
Прямая речь Лаврова: "Когда действительно риски (применения ядерного оружия - УП) весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать".
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Напомним:
США не исключают применения Россией ядерного оружия, поэтому доносят до президента РФ Владимира Путина сигнал о том, что этот шаг будет иметь абсолютно катастрофические последствия для него и России.