Ядерная война: Лавров заявил, что "риск реален"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 апреля заявил о реальности риска ядерной войны.

Источник: РИА Новости

Детали: Лавров дал интервью российскому "Первому каналу". Главными темами были Украина, НАТО и США. Также российский высокопоставленный чиновник сделал заявление о потенциальной ядерной войне.

По его словам, риск ядерной войны реален, и эту опасность "нельзя недооценивать".

Прямая речь Лаврова: "Когда действительно риски (применения ядерного оружия - УП) весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать".

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Напомним:

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США не исключают применения Россией ядерного оружия, поэтому доносят до президента РФ Владимира Путина сигнал о том, что этот шаг будет иметь абсолютно катастрофические последствия для него и России.