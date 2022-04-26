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Трамп радить не боятися ядерних погроз Путіна

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 00:37

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що чинний президент Джо Байден має дати жорстку відповідь на ядерні погрози Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву експрезидент зробив під час інтерв’ю Reuters.

"Путін весь час використовує N-слово (ядерне, nuclear). Але це не працює, це просто не працює. Проте він використовує це слово щодня",- заявив Трамп.

За словами Трампа, Путін використовує боязнь світу ядерної війни – і це спонукає його частіше звертатися до ядерних погроз.

"Байден мусить відповісти, що у нас краща зброя і найкраща в історії підводна сила. Якби я був президентом, я б сказав, що ми набагато сильніші за вас (Росію), а тому ви ніколи більше не повинні використовувати слово "ядерна зброя". А якщо ви це зробите, то отримаєте проблеми",- додав Трамп.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп розповів, як під час своєї президентської каденції погрожував союзникам по НАТО не ставати на їхній захист у разі нападу з боку Росії.

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Теми: ядерна зброяТрампПутін
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