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Трамп советует не бояться ядерных угроз Путина

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 00:37

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действующий президент Джо Байден должен дать жесткий ответ на ядерные угрозы Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление экспрезидент сделал во время интервью Reuters.

"Путин все время использует N-слово (ядерное, nuclear). Но это не работает, это просто не работает. Однако он использует это слово каждый день",- заявил Трамп.

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По словам Трампа, Путин использует боязнь мира ядерной войны – и это побуждает его чаще обращаться к ядерным угрозам.

"Байден должен ответить, что у нас лучшее оружие и лучшая в истории подводная сила. Если бы я был президентом, я бы сказал, что мы гораздо сильнее вас (России), а потому вы никогда больше не должны использовать слово "ядерное оружие". А если вы это сделаете, то получите проблемы", – добавил Трамп.

Напомним, накануне Дональд Трамп рассказал, как во время своей президентской каденции угрожал союзникам по НАТО не вставать в их защиту в случае нападения со стороны России.

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Темы: ядерное оружиеТрампПутин
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