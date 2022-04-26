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Україна просить у США по 2 млрд доларів допомоги щомісяця

Анастасія КалатурВівторок, 26 квітня 2022, 03:44

Україна просить США надавати не менше 2 млрд доларів на місяць як економічну допомогу.

Джерело: міністр фінансів Сергій Марченко, якого цитує The Washington Post

Дослівно: "Виступаючи у Вашингтоні на зустрічах з високопоставленими офіційними особами США, (Марченко – Ред.) заявив, що країна шукає не менше 5 млрд  доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги, з яких близько 2 млрд доларів надходять зі Сполучених Штатів, для покриття невідкладних витрат на квітень, травень та червень".

Деталі: Крім цих мільярдів допомоги, у майбутньому очікується додатковий довгостроковий запит, щоб допомогти Україні оговтатися від "за оцінками, значної шкоди від війни".

Зазначається, що ненадання цих грошей може посилити гуманітарну кризу, спричинену вторгненням Росії.

Марченко в інтерв'ю The Washington Post сказав, що "нам потрібно заповнити цю прогалину просто зараз, щоб залучити необхідне фінансування та виграти цю війну".

За його словами, Україна шукає економічну підтримку, щоби продовжувати виплачувати пенсії, зарплати працівникам охорони здоров'я та освіти та на інші гуманітарні потреби.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Штати вже надали Україні близько мільярда доларів економічної підтримки з 24 лютого. Минулого тижня адміністрація президента США оголосила про допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів, а Джо Байден оголосив про окремі транші військової допомоги Україні.

Теми: економікаСША
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