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Україна просить у США по 2 млрд доларів допомоги щомісяця

Анастасія КалатурВівторок, 26 квітня 2022, 03:44

Україна просить США надавати не менше 2 млрд доларів на місяць як економічну допомогу.

Джерело: міністр фінансів Сергій Марченко, якого цитує The Washington Post

Дослівно: "Виступаючи у Вашингтоні на зустрічах з високопоставленими офіційними особами США, (Марченко – Ред.) заявив, що країна шукає не менше 5 млрд  доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги, з яких близько 2 млрд доларів надходять зі Сполучених Штатів, для покриття невідкладних витрат на квітень, травень та червень".

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Деталі: Крім цих мільярдів допомоги, у майбутньому очікується додатковий довгостроковий запит, щоб допомогти Україні оговтатися від "за оцінками, значної шкоди від війни".

Зазначається, що ненадання цих грошей може посилити гуманітарну кризу, спричинену вторгненням Росії.

Марченко в інтерв'ю The Washington Post сказав, що "нам потрібно заповнити цю прогалину просто зараз, щоб залучити необхідне фінансування та виграти цю війну".

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За його словами, Україна шукає економічну підтримку, щоби продовжувати виплачувати пенсії, зарплати працівникам охорони здоров'я та освіти та на інші гуманітарні потреби.

Нагадаємо: Штати вже надали Україні близько мільярда доларів економічної підтримки з 24 лютого. Минулого тижня адміністрація президента США оголосила про допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів, а Джо Байден оголосив про окремі транші військової допомоги Україні.

Теми: економікаСША
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