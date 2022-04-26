Украина просит у США по 2 млрд долларов помощи ежемесячно

Украина просит США предоставлять не менее 2 млрд долларов в месяц в качестве экономической помощи.

Источник: министр финансов Сергей Марченко, цитируемый The Washington Post

Дословно: "Выступая в Вашингтоне на встречах с высокопоставленными официальными лицами США, (Марченко – Ред.) заявил, что страна ищет не менее 5 млрд долларов в месяц в виде международной помощи, из которых около 2 млрд долларов поступают из Соединенных Штатов, для покрытия неотложных расходов на апрель, май и июнь".

Детали: Кроме этих миллиардов помощи, в будущем ожидается дополнительный долгосрочный запрос, чтобы помочь Украине оправиться от "по оценкам, значительного ущерба от войны".

Отмечается, что непредоставление этих денег может усугубить гуманитарный кризис, вызванный вторжением России.

Марченко в интервью The Washington Post сказал, что "нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну".

По его словам, Украина ищет экономическую поддержку, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам здравоохранения и образования и на другие гуманитарные нужды.

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Напомним: Штаты уже выделили Украине около миллиарда долларов экономической поддержки с 24 февраля. На прошлой неделе администрация президента США объявила о помощи в размере 500 миллионов долларов, а Джо Байден объявил об отдельных траншах военной помощи Украине.