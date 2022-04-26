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У Росії заявляють, що Україна обстріляла два села в Бєлгородській області

Анастасія КалатурВівторок, 26 квітня 2022, 05:53

Губернатор Бєлгородської області РФ  В'ячеслав Гладков  стверджує, що Україна нібито обстріляла села Головчино і Журавльовка.

Джерело: В'ячеслав Гладков, якого цитує російський ТАСС

Деталі: За словами Гладкова, в Головчиному нібито пошкоджено кілька нежитлових споруд та чотири будинки, а постраждалих немає.

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Головчино належить до Грайворонського міського округу.

Оновлено. Також Гладков заявив про обстріл ще одного села – Журавльовки. За його словами, постраждали двоє: чоловік (поранення в руку) та жінка (в область шиї), та зруйновані житлові будинки.

Нагадаємо: Тижнем раніше Гладков також заявив про обстріл Головчиного "з боку України".

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Теми: Росія
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