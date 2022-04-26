Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заявляют, что Украина обстреляла два села в Белгородской области

Анастасия КалатурВторник, 26 апреля 2022, 05:53

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что Украина якобы обстреляла села Головчино и Журавлевка.

Источник: Вячеслав Гладков, которого цитирует российский ТАСС 

Детали: По словам Гладкова, в Головчино якобы повреждены несколько нежилых сооружений и четыре дома, а пострадавших нет.

Реклама:

Головчино принадлежит Грайворонскому городскому округу.

Обновлено. Также Гладков заявил о обстреле еще одного села — Журавлевки. По его словам, пострадали двое: мужчина (ранение в руку) и женщина (в область шеи), и разрушены жилые дома.

Напомним: Неделей ранее Гладков также заявил об обстреле Головчино "со стороны Украины".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Росcия
Международные аудиторы не нашли долга Молдовы перед "Газпромом"
США арестовали российских активов на более чем $1 млрд за рубежом
Расследование не нашло доказательств поставок оружия в Россию – президент ЮАР
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: