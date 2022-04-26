В России заявляют, что Украина обстреляла два села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что Украина якобы обстреляла села Головчино и Журавлевка.

Источник: Вячеслав Гладков, которого цитирует российский ТАСС

Детали: По словам Гладкова, в Головчино якобы повреждены несколько нежилых сооружений и четыре дома, а пострадавших нет.

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Головчино принадлежит Грайворонскому городскому округу.

Обновлено. Также Гладков заявил о обстреле еще одного села — Журавлевки. По его словам, пострадали двое: мужчина (ранение в руку) и женщина (в область шеи), и разрушены жилые дома.

Напомним: Неделей ранее Гладков также заявил об обстреле Головчино "со стороны Украины".