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В России заявляют, что Украина обстреляла два села в Белгородской области

Анастасия КалатурВторник, 26 апреля 2022, 05:53

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что Украина якобы обстреляла села Головчино и Журавлевка.

Источник: Вячеслав Гладков, которого цитирует российский ТАСС 

Детали: По словам Гладкова, в Головчино якобы повреждены несколько нежилых сооружений и четыре дома, а пострадавших нет.

Головчино принадлежит Грайворонскому городскому округу.

Обновлено. Также Гладков заявил о обстреле еще одного села — Журавлевки. По его словам, пострадали двое: мужчина (ранение в руку) и женщина (в область шеи), и разрушены жилые дома.

Напомним: Неделей ранее Гладков также заявил об обстреле Головчино "со стороны Украины".

Темы: Росcия
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