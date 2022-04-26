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Росія може напасти на Запоріжжя з півдня, ЗСУ готуються – розвідка Британії

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 08:06

Російські сили, вочевидь, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України.

Про це йдеться в опублікованому у вівторок розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що місто Кремінна впало, і повідомляється про важкі бої на південь від Ізюму, коли російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу.

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Українські сили готують оборону у Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня, додали у відомстві.

напередодні повідомлялося, шр Росія досягла незначних успіхів у деяких областях з того часу, як зосередила свою увагу на повній окупації Донбасу, але без достатніх засобів тилового та бойового забезпечення Росія ще не досягла значного прориву.

Теми: війнаРосіяВелика БританіяУкраїна
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