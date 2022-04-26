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Россия может напасть на Запорожье с юга, ВСУ готовятся – разведка Британии

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 08:06

Российские силы, очевидно, пытаются оцепить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.

Об этом говорится в опубликованном во вторник разведывательном обзоре Минобороны Британии, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что город Кременная упал, и сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, когда российские войска пытаются продвинуться в города Славянск и Краматорск с севера и востока.

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Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что Россия достигла незначительных успехов в некоторых областях с тех пор, как сосредоточила свое внимание на полной оккупации Донбасса, но без достаточных средств тылового и боевого обеспечения Россия еще не достигла значительного прорыва.

Темы: войнаРосcияВеликобританияУкраина
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