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Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ загасили

Ірина БалачукВівторок, 26 квітня 2022, 10:43

Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідували вранці 26 квітня.

Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram

Пряма мова Луніна: "Пожежа на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідована сьогодні о 8:00".

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Деталі: Раніше Лунін повідомив, що гасили пожежу на Кременчуцькому НПЗ.

Передісторія:

  • Увечері 24 квітня дев'ять ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і Кременчуцькому НПЗ.
  • Внаслідок ракетного обстрілу Кременчука загинула одна людина, ще семеро постраждали.

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Теми: Полтавська областьвійнапожежа
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