Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ загасили

Ірина БалачукВівторок, 26 квітня 2022, 10:43

Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідували вранці 26 квітня.

Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram

Пряма мова Луніна: "Пожежа на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідована сьогодні о 8:00".

Деталі: Раніше Лунін повідомив, що гасили пожежу на Кременчуцькому НПЗ.

Передісторія:

  • Увечері 24 квітня дев'ять ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і Кременчуцькому НПЗ.
  • Внаслідок ракетного обстрілу Кременчука загинула одна людина, ще семеро постраждали.

Теми: Полтавська областьвійнапожежа
Головне сьогодні

фотоМіськрада поділилася моторошними кадрами госпіталю на "Азовсталі": потрібна негайна евакуація 

У роковини Чорнобиля РФ запустила три ракети над трьома АЕС – Зеленський

Путін відмовився давати гарантії безпеки Україні без рішень щодо Криму та Донбасу

Кулеба: Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО

Путін заперечує бойові дії і наплів маячні про Маріуполь: "Ситуація складна, але проста"

відео, оновленоУ центрі Києва знесли радянський монумент "дружби народів"

Усі новини...
Полтавська область
Регіони: росіяни завдали ударів по двох НПЗ, обстрілювали 6 областей України
У Кременчуку росіяни вдарили по ТЕЦ і НПЗ на Великдень
9 російських ракет вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині
Останні новини
01:23
Росія випустила по Україні вже понад 1300 ракет – Міноборони
01:01
У Придністров’ї працюють спецслужби РФ для дестабілізації ситуації – Зеленський
00:59
ОновленоПолтава: у місті прогриміли вибухи, "прильотів" не зафіксували
00:53
Запорізька область: росіяни намагаються закріпитися, мінують околиці заповідника
00:53
Рада може повернути мита на ввезені в Україну автівки
00:43
Бійці у Маріуполі почуваються зрадженими, країна не має кидати своїх героїв – захисниця міста
00:35
У сервісах "Київстар" стався збій – оператор
00:31
Глава МЗС Британії проти обмеження підтримки України лише оборонною зброєю
00:25
Німеччина за нафтове ембарго, а Росія - за газове: підсумки 26 квітня
00:14
ЗСУ на Донбасі знищили майже 70 одиниць ворожої техніки
Усі новини...