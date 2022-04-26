Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ загасили

Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідували вранці 26 квітня.

Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram

Пряма мова Луніна: "Пожежа на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідована сьогодні о 8:00".

Деталі: Раніше Лунін повідомив, що гасили пожежу на Кременчуцькому НПЗ.

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