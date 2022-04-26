Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ загасили
Вівторок, 26 квітня 2022, 10:43
Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідували вранці 26 квітня.
Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram
Пряма мова Луніна: "Пожежа на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідована сьогодні о 8:00".
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Деталі: Раніше Лунін повідомив, що гасили пожежу на Кременчуцькому НПЗ.
Передісторія:
- Увечері 24 квітня дев'ять ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і Кременчуцькому НПЗ.
- Внаслідок ракетного обстрілу Кременчука загинула одна людина, ще семеро постраждали.
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