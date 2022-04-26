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Пожар на Кременчугской ТЭЦ потушили

Ирина БалачукВторник, 26 апреля 2022, 10:43

Пожар на Кременчугской ТЭЦ был ликвидирован утром 26 апреля.

Источник: глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram

Прямая речь Лунина: "Пожар на Кременчугской ТЭЦ ликвидирован сегодня в 8:00".

Детали: Ранее Лунин сообщил, что тушили пожар на Кременчугском НПЗ.

Предыстория:

  • Вечером 24 апреля девять вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и Кременчугскому НПЗ.
  • В результате ракетных обстрелов Кременчуга погиб один человек, еще семеро пострадали.

Темы: Полтавская областьвойнапожар
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