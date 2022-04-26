Пожар на Кременчугской ТЭЦ потушили
Вторник, 26 апреля 2022, 10:43
Пожар на Кременчугской ТЭЦ был ликвидирован утром 26 апреля.
Источник: глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram
Прямая речь Лунина: "Пожар на Кременчугской ТЭЦ ликвидирован сегодня в 8:00".
Детали: Ранее Лунин сообщил, что тушили пожар на Кременчугском НПЗ.
Предыстория:
- Вечером 24 апреля девять вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и Кременчугскому НПЗ.
- В результате ракетных обстрелов Кременчуга погиб один человек, еще семеро пострадали.