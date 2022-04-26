Удар по Запоріжжю: дві ракети влучили в підприємство, є жертви

По інфраструктурі Запоріжжя вдарили три російські ракети, дві влучили в підприємство, наразі відомо про одного загиблого і ще одного пораненого.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби".



Деталі: За попередньою інформацією відомо щодо одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.

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Що передувало: Російська армія вранці 26 квітня завдала ракетного удару по Запоріжжю. О 6:50 міська влада зафіксувала "прильоти".

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав жителів перебувати в укриттях до відбою тривоги, а також не розповсюджувати фото- та відеоматеріали в соцмережах.