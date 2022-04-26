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Удар по Запорожью: две ракеты попали в предприятие, есть жертвы

Валентина РоманенкоВторник, 26 апреля 2022, 10:55

По инфраструктуре Запорожья ударили три российские ракеты, две попали в предприятие, сейчас известно об одном погибшем и еще одном раненом.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Пока известно, что утром на территорию одного из предприятий города попали две рашистские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы".

Детали: По предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено.

Что предшествовало: Российская армия утром 26 апреля нанесла ракетный удар по Запорожской области. В 6:50 городские власти зафиксировали "прилеты".

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртей призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги, а также не распространять фото и видеоматериалы в соцсетях.

Темы: Запорожская областьвойна
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