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Стріляють, ламають руки-ноги: СБУ публікує докази, як росіяни катують українців у полоні

Валентина РоманенкоВівторок, 26 квітня 2022, 12:07
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ GETTY IMAGES

Росіяни продовжують грубо порушувати міжнародні правила поводження з військовополоненими.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: СБУ володіє доказами катування українських чоловіків і жінок на окупованій території України та на території РФ.

Спецслужба наводить приклад телефонної розмови російського окупанта, який зараз перебуває в Україні, з його знайомою-співробітницею російських спецслужб.

"Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть – ни хр*на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х*й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал!" - розповідає окупант свій "досвід", дивуючись силі духу українців.

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Його співрозмовниця відповідає, що вона також "багато чого може розповісти, але не може".

Катування українських військових в РФ вона називає "прийомом", після якого "ребят отправляют на больничный".

"Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они шли убивать". Бабы приезжают. Я вот принимала, ногти поломала. А так ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело. Есть, что рассказать", - зізнається російська катівниця.

Служба безпеки України нагадує, що військові злочинці з Росії будуть відповідати на міжнародному трибуналі.

Теми: СБУвійна
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