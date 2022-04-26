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Стреляют, ломают руки-ноги: СБУ публикует доказательства, как россияне пытают украинцев в плену

Валентина РоманенкоВторник, 26 апреля 2022, 12:07
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ GETTY IMAGES

Россияне продолжают грубо нарушать международные правила обращения с военнопленными.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: СБУ владеет доказательствами применения пыток к украинским мужчинам и женщинам на оккупированной территории Украины и на территории РФ.

Спецслужба приводит пример телефонного разговора находящегося в Украине российского оккупанта с его знакомой-сотрудницей российских спецслужб.

"Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть – ни хр*на. Отвели одного в лес, второго допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот х*й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал!" - рассказывает оккупант свой "опыт", поражаясь силой духа украинцев.

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Его собеседница отвечает, что она также "многое может рассказать, но не может".

Пытки украинских военных в РФ она называет "приемом", после которого "ребят отправляют на больничный".

"Дядька твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они шли убивать". Бабы приезжают. Я вот принимала, ногти поломала. А так ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело. Есть, что рассказать", - признается работница спецслужб.

Служба безопасности Украины напоминает, что военные преступники из России будут отвечать на международном трибунале.

Темы: СБУвойна
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