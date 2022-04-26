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Чоловіків у Маріуполі морять голодом та змушують працювати – радник мера

Роман ПетренкоВівторок, 26 квітня 2022, 12:11
завали драмтеатру маріуполя

Російські військові в Маріуполі не дають їжу чоловікам, доки ті не залучаться до робіт, серед яких – розбори завалів, облаштування братських могил тощо.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Гуманітарна обстановка залишається важкою. Попри відкриту "баню" та безліч пропаганди про наявність їжі та води, їжі катастрофічно не вистачає. Більш того, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно в разі залученості до робіт.

Тому, чоловіки вимушені приймати участь у розборі завалів, облаштування братських могил буквально аби не вмерти з голоду. Без перевищень".

Деталі: За словами Андрющенка, у місті недоступна медична допомога.

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Теми: МаріупольвійнаокупаціяРосія
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