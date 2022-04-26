Чоловіків у Маріуполі морять голодом та змушують працювати – радник мера
Вівторок, 26 квітня 2022, 12:11
Російські військові в Маріуполі не дають їжу чоловікам, доки ті не залучаться до робіт, серед яких – розбори завалів, облаштування братських могил тощо.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "Гуманітарна обстановка залишається важкою. Попри відкриту "баню" та безліч пропаганди про наявність їжі та води, їжі катастрофічно не вистачає. Більш того, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно в разі залученості до робіт.
Тому, чоловіки вимушені приймати участь у розборі завалів, облаштування братських могил буквально аби не вмерти з голоду. Без перевищень".
Деталі: За словами Андрющенка, у місті недоступна медична допомога.
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