Мужчин в Мариуполе морят голодом и заставляют работать – советник мэра

Российские военные в Мариуполе не дают пищу мужчинам, пока те не привлекутся к работам, среди которых разборы завалов, обустройство братских могил и т.д.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Гуманитарная обстановка остается тяжелой. Несмотря на открытую "баню" и множество пропаганды о наличии пищи и воды, пищи катастрофически не хватает. Более того, оккупанты перешли к позорной практике обеспечения пищей мужчин исключительно в случае вовлеченности в работы.

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Поэтому мужчины вынуждены принимать участие в разборе завалов, обустройство братских могил буквально, чтобы не умереть с голоду. Без преувеличений".

Детали: По словам Андрющенко, в городе недоступна медицинская помощь.