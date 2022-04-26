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За час війни поліція затримала більше тисячі мародерів

Валентина РоманенкоВівторок, 26 квітня 2022, 14:45
голова НПУ Ігор Клименко

За час війни українські правоохоронці викрили в мародерстві 1 200 громадян, загалом за майновими злочинами розслідують більше 5,5 тисячі кримінальних проваджень.

Джерело: голова Найполіції Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "Загалом більше 5,5 тисяч кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Національної поліції України.

Понад 1200 осіб уже отримали повідомлення про підозру за вчинення цих кримінальних правопорушень.

І ми працюємо далі".

Деталі: Клименко уточнив, що правоохоронці документують як майнові злочини російських окупантів (зафіксовано кілька сотень), так і злодіяння наших співвітчизників (саме їм оголошено понад тисячу підозр –ред.)

За словами голови НПУ, переважно це громадяни із кримінальним минулим.

ВІДЕО ДНЯ

Покинуті поспіхом домівки людей, які втікали від окупантів, для цинічних мародерів стали золотою жилою. Багатьох крадіїв зупиняють як поліцейські, так і самі місцеві мешканці. І навіть ті, хто встиг втекти з краденим, довго на волі не гуляють - оперативники карного розшуку добре знають свою справу, тож зловмисникам не вдасться залишитися непокараними, запевнив очільник поліції.

Теми: мародерствополіціявійна
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