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За час війни поліція затримала більше тисячі мародерів

Валентина РоманенкоВівторок, 26 квітня 2022, 14:45
За час війни поліція затримала більше тисячі мародерів
голова НПУ Ігор Клименко

За час війни українські правоохоронці викрили в мародерстві 1 200 громадян, загалом за майновими злочинами розслідують більше 5,5 тисячі кримінальних проваджень.

Джерело: голова Найполіції Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "Загалом більше 5,5 тисяч кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Національної поліції України.

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Понад 1200 осіб уже отримали повідомлення про підозру за вчинення цих кримінальних правопорушень.

І ми працюємо далі".

Деталі: Клименко уточнив, що правоохоронці документують як майнові злочини російських окупантів (зафіксовано кілька сотень), так і злодіяння наших співвітчизників (саме їм оголошено понад тисячу підозр –ред.)

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За словами голови НПУ, переважно це громадяни із кримінальним минулим.

Покинуті поспіхом домівки людей, які втікали від окупантів, для цинічних мародерів стали золотою жилою. Багатьох крадіїв зупиняють як поліцейські, так і самі місцеві мешканці. І навіть ті, хто встиг втекти з краденим, довго на волі не гуляють - оперативники карного розшуку добре знають свою справу, тож зловмисникам не вдасться залишитися непокараними, запевнив очільник поліції.

Теми: мародерствополіціявійна
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