За время войны полиция задержала более тысячи мародеров

За время войны украинские правоохранители разоблачили в мародерстве 1 200 граждан, всего за имущественными преступлениями расследуют более 5,5 тысяч уголовных производств.

Источник: глава полиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "В общей сложности более 5,5 тысячи уголовных производств за совершение имущественных преступлений в период войны расследуют следователи Национальной полиции Украины.

Более 1200 человек уже получили уведомление о подозрении за совершение этих уголовных правонарушений.

И мы работаем дальше.

Детали: Клименко уточнил, что правоохранители документируют как имущественные преступления российских оккупантов (зафиксировано несколько сотен), так и злодеяния наших соотечественников (именно им объявлено более тысячи подозрений –ред.)

По словам главы НПУ, преимущественно это граждане с криминальным прошлым.

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Покинутые наспех дома спасающихся от оккупантов людей для циничных мародеров стали золотой жилой. Многих воров останавливают как полицейские, так и сами местные жители. И даже те, кто успел скрыться с краденым, долго на свободе не гуляют - оперативники уголовного розыска хорошо знают свое дело, поэтому злоумышленникам не удастся остаться безнаказанным, заверил глава полиции.