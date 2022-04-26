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В МЗС РФ відхрестилися від ескалації у Придністров’ї

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 15:36

В МЗС РФ заявили, що "стурбовані" останніми подіями у Придністров’ї та хотіли б уникнути сценарію втягнення регіону у війну. 

Як повідомляє російський "Інтерфакс", про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрєй Руденко, пише "Європейська правда".

"Напевно, за цим стоять ті сили, які не зацікавлені у стабільності в цьому регіоні і хотіли б створити ще один осередок напруги", - сказав він, коментуючи вибухи у Придністров’ї. 

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На питання про те, чи Москва вважає це спробами втягнути Придністров’я у "конфлікт на Україні" та як буде діяти Росія, Руденко запропонував дочекатись висновків розслідування. "Ми хотіли б уникнути такого сценарію", - сказав він. 

Нагадаємо, 22 квітня заступник командувача Центрального військового округу РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною", щоб забезпечити сухопутні шляхи до окупованого Криму та невизнаного Придністров'я.

25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора. Також у Придністров’ї заявили про вибухи у військовій частині в районі села Паркани.

ВІДЕО ДНЯ

Служба інформації і безпеки Молдови заявила, що пильно стежить за ситуацією в країні і закликала громадян не довіряти повідомленням із незрозумілих джерел. 

Президентка Мая Санду у вівторок скликала засідання Ради безпеки.

Невизнаний регіон підняв "рівень терористичної загрози" до червоного.

Водночас на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію з Придністров’я утворились автомобільні черги.

Теми: РосіяПридністров'я
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