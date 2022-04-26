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В МИД РФ открестились от эскалации в Приднестровье

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 15:36

В МИД РФ заявили, что "обеспокоены" последними событиями в Приднестровье и хотели бы избежать сценария вовлечения региона в войну.

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишет "Европейская правда".

"Наверное, за этим стоят те силы, которые не заинтересованы в стабильности в этом регионе и хотели бы создать еще один центр напряженности", - сказал он, комментируя взрывы в Приднестровье.

На вопрос о том, считает ли это Москва попытками втянуть Приднестровье в "конфликт на Украине" и как будет действовать Россия, Руденко предложил дождаться выводов расследования. "Мы хотели бы избежать такого сценария", – сказал он.

Напомним, 22 апреля заместитель командующего Центральным военным округом РФ заявил, что задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" является установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", чтобы обеспечить сухопутные пути в оккупированный Крым и непризнанное Приднестровье.

25 апреля днем ​​произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а на следующий день была взорвана вышка телетранслятора.

Также в Приднестровье заявили о взрывах в воинской части в районе села Парканы.

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Служба информации и безопасности Молдовы после серии взрывов в Приднестровье заявила, что внимательно следит за ситуацией в стране, и призвала граждан не доверять сообщениям из непонятных источников.

Президент Майя Санду во вторник созвала заседание Совета безопасности.

Непризнанный регион поднял "уровень террористической угрозы" до красного.

После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.

Темы: РосcияПриднестровье
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