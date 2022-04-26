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Викрадену окупантами доньку загиблого в Маріуполі чемпіона України повернули дідусеві

Катерина ТищенкоВівторок, 26 квітня 2022, 16:23
Викрадену окупантами доньку загиблого в Маріуполі чемпіона України повернули дідусеві
Кіра з дідусем, фото Маріупольської міськради

12-річну дочку загиблого в Маріуполі чемпіона України з водного поло Євгена Обединського, яку окупанти раніше вивезли до Донецька, вдалося повернути на підконтрольну територію.

Джерело: Маріупольська міська рада

 
Кіра, фото Маріупольської міськради

Дослівно: "12-річну Кіру Обединську, яку окупанти вкрали у Маріуполі, повернули дідусеві.

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Доньку чемпіона України з водного поло Євгена Обединського, який загинув у Маріуполі, змогли вивезти з Донецька. Нині вона з дідусем перебуває у Києві. Про це повідомила бабуся дівчинки".

Що передувало: У березні російські військові вивезли до окупованого Донецька 12-річну Кіру – дочку загиблого в Маріуполі неодноразового чемпіона України з водного поло, екскапітана національної збірної України Євгена Обединського. Дитина отримала осколкові поранення і перебувала в донецькій лікарні ім. Калініна.

Дідусь дівчинки, заслужений тренер України з водного поло Олександр Обединський, довго намагався повернути дитину під свою опіку.

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Теми: МаріупольокупаціяспортДонецьк
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