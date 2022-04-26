Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Викрадену окупантами доньку загиблого в Маріуполі чемпіона України повернули дідусеві

Катерина ТищенкоВівторок, 26 квітня 2022, 16:23
Кіра з дідусем, фото Маріупольської міськради

12-річну дочку загиблого в Маріуполі чемпіона України з водного поло Євгена Обединського, яку окупанти раніше вивезли до Донецька, вдалося повернути на підконтрольну територію.

Джерело: Маріупольська міська рада

 
Кіра, фото Маріупольської міськради

Дослівно: "12-річну Кіру Обединську, яку окупанти вкрали у Маріуполі, повернули дідусеві.

Доньку чемпіона України з водного поло Євгена Обединського, який загинув у Маріуполі, змогли вивезти з Донецька. Нині вона з дідусем перебуває у Києві. Про це повідомила бабуся дівчинки".

Що передувало: У березні російські військові вивезли до окупованого Донецька 12-річну Кіру – дочку загиблого в Маріуполі неодноразового чемпіона України з водного поло, екскапітана національної збірної України Євгена Обединського. Дитина отримала осколкові поранення і перебувала в донецькій лікарні ім. Калініна.

Дідусь дівчинки, заслужений тренер України з водного поло Олександр Обединський, довго намагався повернути дитину під свою опіку.

Теми: МаріупольокупаціяспортДонецьк
Головне сьогодні

Терехов пообіцяв позбутися в Харкові всіх російських назв після війни

Путін погрожує "блискавичними ударами" тим, хто захоче втрутитися у війну

В Україні зареєстрували представництво Starlink

Єврокомісія запропонувала скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України до ЄС

Зеленського запросили на саміт G20, де може бути Путін

Пєсков: Про обмін Медведчука на українських військових не йдеться

Усі новини...
Маріуполь
Путін заявив Ердогану, що у Маріуполі бойових дій уже немає
Лавров про пропозицію спецпереговорів у Маріуполі: Театральний жест
По "Азовсталі" вночі здійснили десятки авіаударів, під завалами є цивільні
Останні новини
18:35
Росіяни безуспішно намагалися наступати на кількох напрямках – зведення Генштабу
18:26
Сервіс Spotify відключив 2 мільйони російських преміум-користувачів
18:12
Будапешт відреагував на загрозу позбавлення коштів ЄС заявами про війну в Україні
18:10
Як відновити шкільний атестат, втрачений під час війни – пояснює МОН
18:06
Терехов пообіцяв позбутися в Харкові всіх російських назв після війни
18:02
НБУ у квітні "надрукував" 50 мільярдів гривень
17:56
Лукашенко зрозумів, що Росія опозорилась – білоруський опозиціонер Сергій Бульба
17:55
"Хочу дати їм стабільність": Камбербетч розказав про українських біженців, які в нього житимуть
17:52
ВР пропонують позбавити мандатів Медведчука і Рабіновича
17:45
ЄС зробив перший крок до скорочення фінансування Угорщини за корупцію
Усі новини...