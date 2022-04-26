Похищенную оккупантами дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины вернули дедушке

12-летнюю дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского, которую оккупанты ранее вывезли в Донецк, удалось вернуть на подконтрольную территорию.

Источник: Мариупольский городской совет

Кира, фото Мариупольского горсовета

Дословно: "12-летнюю Киру Обединскую, которую оккупанты украли в Мариуполе, вернули дедушке.

Дочь чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского, погибшего в Мариуполе, смогли вывезти из Донецка. Сейчас она с дедушкой находится в Киеве. Об этом сообщила бабушка девочки".

Что предшествовало: В марте российские военные вывезли в оккупированный Донецк 12-летнюю Киру – дочь погибшего в Мариуполе неоднократного чемпиона Украины по водному поло, экс-капитана национальной сборной Украины Евгения Обединского. Ребенок получил осколочные ранения и находился в донецкой больнице им. Калинина.

Дедушка девочки, заслуженный тренер Украины по водному поло Александр Обединский, долго пытался вернуть ребенка под свою опеку.