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Похищенную оккупантами дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины вернули дедушке

Катерина ТищенкоВторник, 26 апреля 2022, 16:23
Похищенную оккупантами дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины вернули дедушке
Кира с дедушкой, фото Мариупольского горсовета

12-летнюю дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского, которую оккупанты ранее вывезли в Донецк, удалось вернуть на подконтрольную территорию.

Источник: Мариупольский городской совет

 
Кира, фото Мариупольского горсовета

Дословно: "12-летнюю Киру Обединскую, которую оккупанты украли в Мариуполе, вернули дедушке.

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Дочь чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского, погибшего в Мариуполе, смогли вывезти из Донецка. Сейчас она с дедушкой находится в Киеве. Об этом сообщила бабушка девочки".

Что предшествовало: В марте российские военные вывезли в оккупированный Донецк 12-летнюю Киру – дочь погибшего в Мариуполе неоднократного чемпиона Украины по водному поло, экс-капитана национальной сборной Украины Евгения Обединского. Ребенок получил осколочные ранения и находился в донецкой больнице им. Калинина.

Дедушка девочки, заслуженный тренер Украины по водному поло Александр Обединский, долго пытался вернуть ребенка под свою опеку.

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Темы: МариупольоккупацияспортДонецк
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