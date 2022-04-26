Біля Запоріжжя збили російську ракету
Вівторок, 26 квітня 2022, 17:16
Біля Запоріжжя в районі села Спасівка сили ППО збили російську ракету.
Джерело: Запорізька ОВА
Дослівно: "Ще один "прильот" за сьогодні. Цього разу біля обласного центру, в районі села Спасівка.
Ракету знищено силами ППО Сил оборони Запорізького краю".
Що передувало: У вівторок зранку по інфраструктурі Запоріжжя вдарили три російські ракети, дві влучили в підприємство. Повідомлялося про одного загиблого і ще одного пораненого.
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