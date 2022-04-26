Возле Запорожья сбили российскую ракету
Вторник, 26 апреля 2022, 17:16
Возле Запорожья в районе села Спасовка силы ПВО сбили российскую ракету.
Источник: Запорожская ОВА
Дословно: "Еще один прилет за сегодня. На этот раз возле областного центра, в районе села Спасовка.
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Ракета уничтожена силами ПВО Сил обороны Запорожского края".
Что предшествовало: Во вторник утром по инфраструктуре Запорожья ударили три российские ракеты, две попали в предприятие. Сообщалось об одном погибшем и еще одном раненом.