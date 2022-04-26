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Загроза вторгнення військ РФ до Чорнобильської зони не минула – Монастирський

Катерина ТищенкоВівторок, 26 квітня 2022, 18:35
Денис Монастирський, фото з Facebook

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що загроза повторного вторгнення російських військ на територію Чорнобильської зони поки що не минула, силовим блоком держави вживаються запобіжні заходи.

Джерело: Монастирський на брифінгу в Чорнобилі у вівторок, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Трагедія, яка сталася 36 років тому, не повинна повторюватися знову в жодному разі. Але, на жаль, коли танки стріляють по ядерних об'єктах, це може призвести до величезної трагедії".

"Те, що ми робимо сьогодні – це повноцінна підготовка до будь-яких загроз. Загроза ще не минула. Спільна робота ЗСУ, прикордонників, нацгвардійців та поліцейських… Ми не можемо сказати про всі заходи публічно, але сьогодні вживаються всі необхідні заходи, щоб запобігти можливому вторгненню ворога".

Деталі: Як зазначив міністр, росіяни не зупиняться, якщо зрозуміють, що якийсь із їхніх кроків, у тому числі щодо ядерних об'єктів, може принести їм військовий успіх.

"І лише те, що ми виключили можливість їхнього військового успіху на цій території, стало причиною того, що вони відійшли з території атомної станції. Якби був хоча б один шанс зі ста, що щось може допомогти їх успіху, вони б його однозначно використали", - додав глава МВС.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, зараз планується оборона місцевості з урахуванням можливого повтору російського вторгнення.

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"Нами враховані всі шляхи, якими сюди вторглися російські війська. Планується оборона, враховуючи можливе повторення агресії. Зараз ми обладнуємо позиції, знищуємо переправи через річки, якими вони потрапляли сюди, війська ЗСУ займають позиції. Ми все зробимо, щоб вони сюди не зайшли", - сказав він.

Теми: ЧорнобильМонастирськийвійна
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