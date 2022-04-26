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Угроза вторжения войск РФ в Чернобыльскую зону не миновала – Монастырский

Катерина ТищенкоВторник, 26 апреля 2022, 18:35
Угроза вторжения войск РФ в Чернобыльскую зону не миновала – Монастырский
Денис Монастырский, фото с Facebook

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что угроза повторного вторжения российских войск на территорию Чернобыльской зоны пока не миновала, силовым блоком государства предпринимаются упреждающие меры.

Источник: Монастырский на брифинге в Чернобыле во вторник, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Трагедия, которая произошла 36 лет назад, не должна повторяться снова ни в коем случае. Но, к сожалению, когда танки стреляют по ядерным объектам, это может привести к огромной трагедии".

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"То, что мы делаем сегодня - это полноценная подготовка к любым угрозам. Угроза еще не миновала. Совместная работа ВСУ, пограничников, нацгвардейцев и полицейских ... Мы не можем сказать о всех мерах публично, но сегодня делаются все необходимые мероприятия, чтобы упредить возможное вторжение врага".

Детали: Как отметил министр, россияне не остановятся, если поймут, что какой-либо из их шагов, в том числе, относительно ядерных объектов, может принести им военный успех.

"И только то, что мы исключили возможность их военного успеха на этой территории, стало причиной, что они отошли с территории атомной станции. Если бы был хотя бы один шанс из ста, что что-то может посодействовать их успеху, они бы его однозначно использовали", - добавил глава МВД.

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По словам главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, в настоящее время планируется оборона местности с учётом возможного повтора российского вторжения.

"Нами учтены все пути, по которым сюда вторглись российские войска. Планируется оборона, учитывая возможное повторение агрессии. Сейчас мы оборудуем позиции, уничтожаем переправы через реки, которыми они попадали сюда, войска ВСУ занимают позиции. Мы все сделаем, чтобы они сюда не зашли", - сказал он.

Темы: ЧернобыльМонастырскийвойна
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