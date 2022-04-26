Пошкоджений ракетами РФ міст у Затоці відкрили для реверсного проїзду

Міст через Дністровський лиман, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного удару Росії, відкрито для реверсного проїзду.

Джерело: Суспільне

Деталі: Російські війська 26 квітня завдали ракетного удару по Одеській області, у Затоці пошкоджено міст через Дністровський лиман. Через пошкодження мосту спочатку рух трасою перекрили, а автомобілі перенаправляли через Паланку.

Пізніше стало відомо, що через зруйнований міст відкрили реверсний проїзд.

Голова Білгород-Дністровської районної ради Григорій Мельниченко розповів, що рух через міст контролюють поліцейські.

Розвідний автомобільно-залізничний міст у Затоці з'єднує дві частини Будацької коси.