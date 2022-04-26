Пошкоджений ракетами РФ міст у Затоці відкрили для реверсного проїзду
Вівторок, 26 квітня 2022, 19:30
Міст через Дністровський лиман, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного удару Росії, відкрито для реверсного проїзду.
Джерело: Суспільне
Деталі: Російські війська 26 квітня завдали ракетного удару по Одеській області, у Затоці пошкоджено міст через Дністровський лиман. Через пошкодження мосту спочатку рух трасою перекрили, а автомобілі перенаправляли через Паланку.
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Пізніше стало відомо, що через зруйнований міст відкрили реверсний проїзд.
Голова Білгород-Дністровської районної ради Григорій Мельниченко розповів, що рух через міст контролюють поліцейські.
Розвідний автомобільно-залізничний міст у Затоці з'єднує дві частини Будацької коси.
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