Поврежденный ракетами РФ мост в Затоке открыт для реверсного проезда
Вторник, 26 апреля 2022, 19:30
Мост через Днестровский лиман, который был поврежден в результате ракетного удара России, открыт для реверсного проезда.
Источник: Suspilne
Детали: Российские войска 26 апреля нанесли ракетный удар по Одесской области, в Затоке поврежден мост через Днестровский лиман. Из-за повреждения моста сначала движение по трассе перекрыли, а автомобили перенаправляли через Паланку.
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Позже стало известно, что через поврежденный мост открыли реверсный проезд.
Глава Белгород-Днестровского районного совета Григорий Мельниченко рассказал, что движение через мост контролируют полицейские.
Разводной автомобильно-железнодорожный мост в Затоке соединяет две части Будацкой косы.
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