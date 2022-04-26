Поврежденный ракетами РФ мост в Затоке открыт для реверсного проезда

Мост через Днестровский лиман, который был поврежден в результате ракетного удара России, открыт для реверсного проезда.

Источник: Suspilne

Детали: Российские войска 26 апреля нанесли ракетный удар по Одесской области, в Затоке поврежден мост через Днестровский лиман. Из-за повреждения моста сначала движение по трассе перекрыли, а автомобили перенаправляли через Паланку.

Позже стало известно, что через поврежденный мост открыли реверсный проезд.

Глава Белгород-Днестровского районного совета Григорий Мельниченко рассказал, что движение через мост контролируют полицейские.

Разводной автомобильно-железнодорожный мост в Затоке соединяет две части Будацкой косы.