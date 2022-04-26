Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Поврежденный ракетами РФ мост в Затоке открыт для реверсного проезда

Светлана КизиловаВторник, 26 апреля 2022, 19:30

Мост через Днестровский лиман, который был поврежден в результате ракетного удара России, открыт для реверсного проезда.

Источник: Suspilne

Детали: Российские войска 26 апреля нанесли ракетный удар по Одесской области, в Затоке поврежден мост через Днестровский лиман. Из-за повреждения моста сначала движение по трассе перекрыли, а автомобили перенаправляли через Паланку.

Реклама:

Позже стало известно, что через поврежденный мост открыли реверсный проезд.

Глава Белгород-Днестровского районного совета Григорий Мельниченко рассказал, что движение через мост контролируют полицейские.

Разводной автомобильно-железнодорожный мост в Затоке соединяет две части Будацкой косы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одесская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Одесская область
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область
В Одесской области прогремели взрывы: работала ПВО
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: